هكذا يمكننا استغلال أكبر قدر ممكن من فوائد الشوكولا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لو أن الشوكولا "شخص عاقل" لكان أشهر من نجمات السينما أو الغناء العالميات، وعلى غرارهن لديها من الخصوم قدر ما لديها من المحبين، إلا أن العلم لا يزال يوما بعد يوم يثبت فوائده لصحة العقل والجسم.

وفي هذا الاطار عددت أخصائية غذائية من المكسيك، حيث اكتشفت هذه الحلوى الشهية، فوائد التناول المعتدل لها، مثل تناول 30 غراما يوميا مع المكسرات كوجبة خفيفة.

وقالت أخصائية التغذية فرناندا كاراسكو: "بفضل احتوائها على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة، يمكن أن يساهم تناول الشوكولاتة الداكنة في تقليل التعرض لأمراض قلبية كما يمكنه تخفيف أعراض القلق والاكتئاب".

وأوضحت كاراسكو، الأستاذة في جامعة "بايي دي مكسيسكو"، أن الشوكولاتة تحتوي على مواد يمكن ان يكون لها تأثير محفز لدى الاشخاص. وقالت: "على سبيل المثال تحتوي على كمية نحاس جيدة، وعندما يكون الشخص في حالة اكتئاب ويعاني من نقص النحاس فإن تناول الشوكولاتة يساعد على التخفيف من اعراض القلق والاكتئاب".

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وأكدت كاراسكو أن الشوكولاتة يمكن أن يكون لها تأثير مضاد للأكسدة إذا احتوت على نسبة عالية من الكاكاو، وتحديدا ما لا يقل عن 70% وقل بها السكر والدهون المشبعة. وأشارت إلى أن تناول 30 غراما من الشوكولاتة مع اللوز أو الجوز يوميا، يمكن ان يكون خيارا رائعا لوجبة خفيفة مغذية كما يمكن أن يساعد في تحسين الصحة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة في 13 سبتمبر/أيلول في كل سنة منذ عام 1995، تزامنا مع عيد ميلاد الكاتب روالد دال مؤلف رواية "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، وعيد ميلاد ميلتون إس هيرشي، مؤسس شركة "هيرشي" للشوكولاتة.

وبحسب بيانات منظمة الكاكاو العالمية فإنه بين المناطق الرئيسية المنتجة للشوكولاتة في العالم تأتي أفريقيا بنسبة 73.9% ثم الأمريكتين بـ16.8% فآسيا والأوقيانوس بـ9.2%. بينما تعد سويسرا الدولة الأكثر استهلاكا للشوكولاتة بواقع 11 كيلوغراما للشخص الواحد سنويا.

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