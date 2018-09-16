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دراسة: الكافيين يقلل خطر الوفاة بأمراض الكلى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كشفت دراسة جديدة أن تناول مشروبات الكافيين يمكن أن يقلل خطر الوفاة بأمراض الكلى المزمنة لدى المصابين بها.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيفرولوجي ترانسبلانتيشن" المتخصصة في زراعة الكلى، وأظهرت أن استهلاك مشروبات الكافيين يقلل من خطر الوفاة بين مرضى الكلى، وهو خطر يرتفع بسبب هذه النوعية من الأمراض.

وقالت الدارسة: إن الكافيين يساعد على إفراز أكسيد النتريك الذي يحسن من وظائف الأوعية الدموية، ويُعتقد أن ذلك مصدر الفائدة التي تعود على المريض عند استهلاكه.

وقال البروفيسور ميجيل فييرا المشرف على الدراسة من مستشفى لشبونة حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار مثل التدخين والوزن والنظام الغذائي تبين أن لتناول الكافيين فائدة صحية للمصابين بأمراض مزمنة في الكلى.

 

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