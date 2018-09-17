رغم فوائدها.. للوجبات الخفيفة سلبيات لا تصدق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تعد الوجبات الخفيفة واحدة من أبرز الأسس التي تقوم عليها الحميات الغذائية، حتى أن بعض اخصائيي التغذية ينصحون بتناول ما يصل إلى 5 وجبات خفيفة على مدار النهار من أجل فقدان الوزن أو تحسين عملية الأيض.

إلا أن مفاجأة مدوية كشفت عنها دراسة جديدة، أجريت بتكليف من المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت الى ان تناول القليل من الطعام بشكل متكرر يؤدي غالباً إلى الإضرار بالصحة وقصر العمر بشكل عام.

حيث توصل الباحثون، من خلال تجاربهم على ذكور الفئران، إلى أن الفئران التي لم تتناول وجبات غذائية لفترات أطول من الوقت كانت أطول عمراً وتمتعت بصحة أفضل بشكل عام من أقرانها التي تناولت الوجبات الخفيفة.

ولفتت الدراسة الى ان هذه النتائج تشير الى وجود تفاعل بين الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية وطول فترة التغذية وفترات الصيام بما يستحق إعادة النظر ويشجع على إجراء مزيد من الدراسات بشأن عدد الوجبات

الغذائية في اليوم وفترات الصيام عن تناول الطعام".



مصدر الصور موقع (Healthline)

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