مخاطر العقاقير والأجهزة التجميلية المروجه عبر مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي الامارات العربية المتحدة

تنتشر الصيدليات الإلكترونية مؤخرا وتكمن العديد من الأخطار الصحية للمنتجات والأجهزة التجميلية الطبية التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية الدكتور مازن عرفة، إلى إنتشار مؤخرا حملات ترويجية لبيع الأدوية والأجهزة التجميلية عبر مواقع الإنترنت، وهو ما لاقى إقبالاً من بعض الأشخاص في محاولة للاستفادة من أسعارها المنخفضة وخدمة التوصيل إلى المنازل، متجاهلين التحقق من مصدرها ومعرفة أثارها الجانبية التي ربما تصل إلى درجات تهدد الحياة.

وحذر الدكتور عرفة من من شراء العقاقير المزيفة و المنتجات الطبية والأجهزة التجميلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لما تشكله من خطراً على الصحة لعدم توافر وسائل تأكيد الجودة والفاعلية للدواء،وعدم إحتوائها على المادة الفعالة وربما قد تكون ضارة.

أأو عدم توافر تعليمات الاستخدام الخاصة بالدواء، وغياب تأكيد الجودة، إلى جانب أنّ المنتج قد يتخطى الإجراءات القانونية المسموح بها وقد تكون المنتجات مغشوشة ومضرة للصحة.

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