تعرف على بكتيريا نصف سكان الأرض مصاب بها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



يعاني نصف سكان الأرض تقريباً من إللتهاب البكتريا الحلزونية أو التي تدعى بجرثومة المعدة أو الجرثومة الهضمية ،وفي بعض الأحيان تكون مسؤولة عن قرح المعدة والتهابها و قد أدرجتها منظمة الصحة العالمية على أنها بكتيريا قد تكون أحد مسببات سرطان المعدة



تُعد "جرثومة المعدة" من أبرز مشكلات الجهاز_الهضمي التي يواجهها 60% من البالغين حول العالم. ورغم أن هذه البكتيريا التي تنمو في الجهاز الهضمي قد لا تسبب الضرر لبعض المصابين بها، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مسؤولة عن قرح المعدة والتهابها ومن أعراض جرثومة المعدة في حال وجود القرحة، قد يشعر المريض بألم خفيف وأحيانا قد تكون حادة في البطن و على فترات متقطعة، زيادة نسبة الحموضة في الجسم، لدرجة لا يمكن تحملها، وتصل الحموضة إلى الفم. ارتجاع المريء، بسبب الجرثومة والتي تجعل المعدة ترفض الطعام.

فقدان الشهية والوزنوعدم القدرة على تناول الطعام.

التجشؤ بكثرة. التهابات المعدة، مثل الانتفاخات الشديدة يصاحبها إسهال وغثيان وقيء.

(في الحالات الشديدة) الدوخة أو الإغماء في الحالات الشديدة.

ضيق التنفس وشحوب البشرة في الحالات الشديدة

وتقوم بإجراء الفحوصات التالية:

1- اختبار الأجسام المضادة في الدم ، هذا الاختبار سيكشف عن الجرثومة الموجودة في الجسم

2- عمل اختبار البراز "، لمعرفة إن كان هناك أمراض في الجهاز الهضمي، ويتم أخذ عينة من الشخص لتكشف عن وجود فيروس أو جراثيم من لون البراز، ويظهر فيه سوء الامتصاص.

3- عمل اختبار التنفس ، وفيه يعطى المريض شراب سائل خاص يحتوي على مادة اليوريا والنيتروجين والكربون المشع،

4- وعمل فحص للشهيق والزفير في كيس بلاستيكي، فإذا كان الشخص مصابا بجرثومة المعدة تتغير مكونات الزفير.

5- عمل منظار للمعدة للتأكد من وجود الجرثومة في المعدة ، وأنها لم تسبب مضاعفات أخرى.

6- إجراء أشعة مقطعية في بعض المستشفيات التعرض للأشعة السينية مع شرب سائل يحتوي على مادة الباريوم، في بعض الحالات.

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