علماء : الإجازة الطويلة تطيل عمر الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

اكتشف مجموعة من العلماء أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة، يعيشون في المتوسط حياة أطول من الذين يدمنون العمل ويحصلون على عطلات قصيرة، كما أنهم يعانون بنسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف العلماء عن نتائج بحثهم في مؤتمر جمعية أمراض القلب الأوروبية بميونيخ الألمانية.

وقال الإخصائي تيمو ستراندبرغ من جامعة هلسنكي الفلندية، " ان الإجازات و العطل، أمر جيد للتخلص من أمراض القلب و التوتر، وهو امر ملحوظ بشكل كبير لدى الرجال".

وبحسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب و الاوعية الدموية و النوبات القلبية هي السبب الرئيسي لوفاة البشر، ففي كل عام يموت 17 مليون شخص بسبب هذه الامراض.

واستند ستراندبرغ في دراسته على مجموعة من رجال الأعمال الذين يعيشون في هلسنكي، ليتابع مستوى معيشتهم.

وقسمهم لمجموعتين ولاحظ بأن الذين يأخذون إجازات طويلة بفترات متكررة يتمتعون بصحة افضل من غيرهم، وإنخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتات القلبية و امراض القلب أكثر من غيرهم.

وأكد المختصون على دور النظام الغذائي الذي يلعب دورا كبيرا في تحديد متوسط العمر متناسبا بشكل كبير مع فترات الراحة.

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