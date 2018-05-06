دراسة: البطئ في تناول الطعام يقلل من السمنة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أن سرعة الأكل يمكن أن تؤثر في زيادة الوزن.

ووجد الباحثون في دراستهم، أن محيط الخصر، يتأثر بدرجة سرعة تناول الطعام، موضحين أن من يتناولون طعامهم بسرعة طبيعية، أو ببطء، ينخفض محيط خصرهم بشكل ملحوظ.

كما أكد الباحثون في دراستهم، أن عدم تناول الوجبات بعد العشاء، وعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين، يساهم في عدم اكتساب الوزن، إذ أن تناول وجبات خفيفة بعد العشاء، وتناول الطعام في خلال ساعتين قبل النوم، لثلاث مرات في الأسبوع، يساهم في زيادة الوزن.

وأجرى فريق بحثي في اليابان تحليل تأثيرات سرعة تناول الطعام على السمنة - التي تعرف في اليابان بمؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 - من خلال سؤال أكثر من 59 ألفاً من الرجال والنساء اليابانيين الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لتقييم سرعة الأكل الخاصة بهم سريعة، عادية أو بطيئة.

وقال الدكتور هاروهيسا فوكودا، من كلية الدراسات العليا في جامعة كيوشو للعلوم الطبية، في اليابان: «إن التغيير في عادات الأكل يمكن أن يؤثر على السمنة، ومؤشر كتلة الجسم، ومحيط الخصر».

وفي السياق ذاته تشير دراسة جديدة إلى أهمية تناول الطعام ببطء من أجل الحفاظ على صحة القلب وعدم الإصابة بالبدانة.

ووفقاً للبحوث التي أجرتها الجمعية الأمريكية في كاليفورنيا أن تناول الطعام بسرعة تؤدي إلى ظهور مشاكل في القلب وتسبب السمنة، وقد خضع أكثر من 1000 شخص لامتحان صحي يشمل نظامهم الغذائي وتاريخهم الطبي استمر لمدة 5 سنوات. وفقاً لموقع "arrajol".

ولقد تم تحديد طبيعة تناول الطعام لدى المشاركين في 3 فئات هي البطيئة والطبيعية والسريعة.

ووجد الباحثون في هذا الإطار أن الأشخاص الذين يتناولون طعامهم بسرعة كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر ومستويات الكوليسترول السيئة في الدم.

كما أنهم كانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في منطقة البطن وأمراض القلب والسكتة الدماغية بالمقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل طبيعي.

اقرأ أيضا:

إن كنت مدخنا.. هذا الفيديو يجبرك حتما على الإقلاع