دراسة: جراحة إنقاص الوزن تضر بصحة الهيكل العظمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تتسببَ في انخفاض كتلة العظام وقوتها ، وترتبطَ بزيادة خطر كسور العظام.

وأشار الباحثون إلى أن العواملَ الغذائية ، والتفريغَ الميكانيكي أثناء الجراحة ، والعواملَ الهرمونية ، والتغيراتِ في تركيب الجسم ودهونِ نخاع العظم قد تسهم في ضعف صحة العظام.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي “MedicalXpress”، أوضح الباحثون أن تغييرات الهيكل العظمي بعد الجراحة تظهر مبكرا وتستمر حتى بعد هضم فقدان الوزن واستقرار الوزن.

وقد درست معظم الدراسات تأثير تغيير مسار مجرى المعدة “ Roux-en-Y” ، والذي كان الإجراء الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن في جميع أنحاء العالم حتى تم تجاوزه مؤخراً بسبب تصغير أو استئصال جزء من المعدة، لأن استئصال المعدة كم أحدث إجراء، ولم يتم تحديد آثاره الهيكلية حتى الآن بشكل جيد.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المبادئ التوجيهية السريرية حول جراحة إنقاص الوزن يجب أن تعالج صحة العظام كأولوية.

وقالت الدكتورة "آن شافر" من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو ونظام الرعاية الصحية في سان فرانسيسكو فيرجينيا إن "الإرشادات الإكلينيكية الحالية تتعامل مع صحة العظام ، ولكن معظم التوصيات تعتمد على أدلة منخفضة الجودة أو رأي الخبراء".

وأضافت "شافر" أنه يجب على الدراسات المستقبلية أن تتناول استراتيجيات لتجنب العواقب طويلة المدى لهذه الإجراءات المفيدة الأخرى.

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