الاستحمام المتكرر يعري الجسم من الطبقة الواقية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



حذرت دراسة امريكية حديثة من تكرار الاستحمام في اليوم الواحد لأكثر من مرة لما له من مخاطر صحية جسيمة على الإنسان.



ويؤكد العلماء أن الطبقة السطحية للجلد تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تنقذنا من الميكروبات الخطرة ، لكن الصابون وجميع أنواع مواد التنظيف الهلامية كالشامبو تحتوي على مكونات كيميائية تدمر الحماية الطبيعية.

وأظهر بحث أجرته خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كولومبيا الدكتورة إلين لارسون، أن الصابون ومنتجات النظافة الحديثة التي تستخدم في المنازل، ليست أفضل من الصابون الصافي القديم في الحد من خطر الأمراض المعدية، الأمر ذاته يتعلق بمساحيق غسيل الثياب أيضا ، وقالت إن الاستحمام يزيل الرائحة الكريهة إذا كنت متعرقاً، لكن من جهة الحماية من البكتيريا فإن غسل اليدين بانتظام ربما يكون كافياً.

فيما تقول الدكتورة كاثرين أشنبورغ، إنها تنصح المرضى بألا يستخدموا رغوة الصابون في كل الجسم عند كل حمام، يكفي تنظيف المناطق الحساسة التي تبعث منها إفرازات أكثر من غيرها، مشيرة إلى أن بعض الناس يعانون من الشعر الجاف، وهؤلاء لا يحتاجون إلى استخدام الصابون والشامبو كل مرة، يكفي غسل الشعر كل عدة أسابيع بأحد هذه المستحضرات، حتى وإن كنت تعاني من القشرة أو بعض المسائل المتعلقة بفروة الرأس، فإن ذلك لا يتطلب غسيلا كثيرا، مرتان في الأسبوع كافيان، بحسب قولها. وفقا لما نقلته صحيفة القدس العربي اليوم.

اقرا ايضا