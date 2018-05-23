لماذا تستمر الحكة الناتجة عن لدغة البعوض لوقت طويل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

عندما يلدغ البعوض الإنسان، لا يقوم فقط بامتصاص الدم منه بل يُدخل إلى جسمه أيضًا القليل من لعابه، وهو الأمر الذي يسبب تهيّج بشرة المرء في مكان اللدغة بسبب البروتين الموجود في هذا اللعاب.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة أميركية حديثة أن رد الفعل التحسسي على لعاب البعوض قد يكون السبب الرئيسي لاستمرار الحكة لوقت طويل، والذي يمتد إلى أكثر من أسبوع في بعض الحالات.

وأظهرت نتائج البحث الذي أجراه الخبراء في Baylor College of Medicin في ولاية تكساس على الفئران أن عددًا من خلايا الجهاز المناعي يبقى نشطًا بعد 7 أيام من التعرّض للدغة البعوض.

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