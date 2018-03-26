دراسة: الاكتئاب يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب

اخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

وصلت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض عدم انتظام ضربات القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يؤثر الاكتئاب على ما يقدر بـ 16 مليون أمريكى، وقد ارتبطت مشاكل الصحة العقلية بعدد متزايد من الأمراض الجسدية في السنوات الأخيرة.

وكشفت الدراسة الجديدة التى أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن أولئك الذين كانوا يتناولون مضادات الاكتئاب أو عانوا من أعراض المرض كانوا أكثر عرضة بنسبة 30٪ للرجفان الأذينى "عدم انتظام ضربات القلب".

وحتى الآن، من غير الواضح كيف يمكن أن يؤثر اضطراب المزاج على القلب، لكن الباحثين يقولون إن النتائج التى توصلوا إليها تؤكد على أهمية علاج الاكتئاب لتعزيز الصحة العامة.

وأشار الباحثون إلى أن الصحة العقلية جزء آخر من الصحة البدنية، ويرتبط هذا المرض الواسع الانتشار بمخاطر عالية لكل شيء من هشاشة العظام إلى مرض السكر والبدانة والإدمان وأمراض القلب.

وفسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن الاكتئاب يسبب ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، مما يسبب دقات القلب غير المنتظمة.

ويلعب هرمون الإستروجين أيضًا دورًا مهمًا فى إنتاج الناقل العصبى السيروتونين، والذي يميل إلى النقص فى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

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