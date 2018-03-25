دراسة: إتباع نمط غذائي قليل السعرات يطيل العمر

أخبار الآن | أمستردام - هولندا - (وكالات)

أكدت دراسة حديثة ان المواظبة على حمية غذائية منخفضة الدهون أكثر فعالية من الرياضة لاطالة العمر.

واستنتج علماء من جامعة جرونيغن في هولندا، أن استهلاك أطعمة ذات محتوى منخفض من الدهون وكميات صغيرة من السعرات الحرارية يمنع شيخوخة الجهاز العصبي المركزي.

وأظهرت التجارب التي استخدمت كائنات نموذجية كالقوارض، أن الشيخوخة والسمنة تصاحبهما التهابات مزمنة في مناطق معينة من الدماغ بما في ذلك (الوطاء والجسم الثفني والقبو الدماغي). وتلعب الخلايا العصبية المكروية دورا أساسيا في تدمير وابتلاع الخلايا المناعية.

وأخضع العلماء فئران التجارب لحميتين غذائيتين، واحدة تعتمد على نظام غذائي عالي الدهون والأخرى تحتوي على نسبة منخفضة منها.

فتبين أن الطريقة الأكثر فعالية للحد من نشاط الخلايا المكروية في الدماغ (المرتبطة بالشيخوخة والسمنة)، هي اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسعرات الحرارية.



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