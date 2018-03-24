علماء سويسريون يجرون تجارب لعلاج الشلل النصفي

أخبار الآن | برن - سويسرا - (رويترز)

أجرى علماء سويسريون تجارب مخبرية على الفئران لايجاد علاج شاف لمرض الشلل النصفي وتمكنوا بالفعل من جعل الفئران المصابة في النخاع الشوكي تمشي مجددا، وذلك عبر حقن الحبل الشوكي بمحفزات، وحثّ الدماغ كهربائيا على إرسال اشارت إلى العضلات لتقوم بتحريكها.

وقال قائد فريق البحث ليوني آسبوث " "يرسل دماغك إشارات مختلفة بالتوازي مع الحبل الشوكي، وسيقوم بدوره بتنشيط عضلاتك كي تتمكن من المشي ولكن بعد إصابة الحبل الشوكي يتم في الواقع فصل معظم هذه المسارات التي تأتي من الدماغ. وبالتالي فإن الحبل الشوكي لا يتلقى أي معلومات بعد ذلك لتتمكن من تنشيط العضلات ، ولكن ما يثير الدهشة هو أنه إذا أعطيت ما يكفي من الطاقة للدماغ أو إذا كنت تعطي طاقة كافية، فإن الدماغ قادر بالفعل على إعادة تنظيم هذه الشبكة الجديدة وإعادة إنشائها. "

وقبل نحو سنتين تمكن فريق من الباحثين السويسريين من تمكين قرد من استعادة السيطرة على اطرافه المشلولة بفضل عمل علمي جبار قالوا انه قد يسمح مستقبلا للأشخاص المصابين بالشلل النصفي من السير مجددا.

العلماء استخدموا وسيطا لاسلكيا بين الدماغ والعمود الفقري لترجمة إشارات أنشطة المخ المرتبطة بحركة السير، ونقل ذلك إلى الحبل الشوكي عبر موصلات كهربائية تقوم بدورها بتحفيز المسارات العصبية وتنشيط عضلات الساق.

وقال العلماء إن تلك التقنية، ستكون جاهزة للإستخدام على البشر في غضون عقد من الزمن.

اقرأ أيضا:

الطفل الذي يشبه والده سيكسب صحة جيدة ومزيدا من الانجذاب