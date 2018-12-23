الرياضة تبعدكم عن الاكتئاب وتمنحكم السعادة (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمد الكثيرون إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ يومي للحفاظ على لياقتهم، في حين أنّ هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يقومون بأي نشاط بدني، الأمر الذي ينعكس على الحالة الصحية والنفسية.

وكشفت دراسة حديثة أجراها أطباء على عددٍ من الأشخاص عن "علاقة وطيدة بين النشاط الرياضي والحالة النفسية"، مشيرةً إلى أنّ "الأشخاص الذي يمارسون الرياضة بمعدلات أكبر، تتحسن لديهم الحالة المزاجية أكثر من غيرهم ويشعرون بالسعادة، كما تقل لديهم فرص الإصابة بالأمراض النفسية".

في المقابل، فإنّ الأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط بدني يكونون عرضة للإكتئاب والتوتر.

وإنطلاقاً مما تقدّم، فإنّ الأطباء ينصحون بممارسة الرياضة بشكل يومي، إذ أنها تعمل على تنشيط الجسم من جهة، وتساهم في تفريغ كل شحنات التوتر التي يتكبدّها الجسم بفعل الضغوطات اليومية.

مصدر الصورة: Sportcyclades.gr

للمزيد:

مرض خطير بين أدغال أفريقيا يهدد كوكب الأرض