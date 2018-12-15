لا تقلق.. 6 خطوات ستخلصك من دهون الوجبات الدسمة أثناء الرجيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يخال البعض أنّ الوجبة الدسمة قد تفسد الحمية الغذائية والرجيم. هذا الأمرُ صحيحٌ إن لم يقترن بطرقٍ تساعد على حرق الدهون بسرعة، بشكلٍ لا يؤثر على الحمية الغذائية.

وفي السياق، فقد نشر موقع "طيب ويب" 6 طرق يمكن اتباع واحدةٍ منها أو أكثر للتخلص من آثار الوجبات الدسمة، وبالتالي الحفاظ على الحمية الغذائية، وهي:

شرب الماء

يعد الماء أسهل طريقة لمساعدة الجسم في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السموم. كذلك، يمكن إضافة شرائح الليمون إلى الماء، لأنه يساعد أيضاً في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تناول الفواكه

ينصح بتناول الفواكه التي تحتوي على الألياف، لأنها تساهم في امتصاص الدهون، مثل التفاح والبرتقال، كما أنها تعزز الشعور بالشبع.

حمية قاسية ليوم واحد

إن اتباع حمية صحية لمدة يومٍ واحدٍ أو يومين على الأكثر لن يسبب ضرراً للجسم. وعليه، فإنّه يمكن الاستغناء عن النشويات والسكر وأي أطعمة تسبب زيادة الوزن في هذا اليوم، والاكتفاء بتناول الخضروات والفاكهة فقط، أو الحليب واللبن.

تناول أعشاب حارقة للدهون

لحرق الدهون بعد الوجبة الدسمة، يجب تناول الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة لبضعة أيام.

ممارسة الرياضة

بعد مرور 3 ساعات من تناول الوجبة الدسمة، عليك ممارسة الرياضة كالمشي والركض، إذ أنّ القيام بذلك بعد تناول الطعام مباشرة يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة.

النوم في وقت مبكر

النوم في وقتٍ مبكر يمكن أن يساعد في حرق الدهون بعد تناول وجبة عالية الدسم، إذ أنّ عملية الحرق في الجسم تكون فعالة أثناء النوم.

للمزيد:

تناول التراب يحرق الدهون ويقي من اضطرابات البدانة