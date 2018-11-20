هل شرب الماء بكثرة يهدد الصحة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الماء الذي طالما حفز الأطباء على شربه إلا أن الكميات الزائدة منه يمكن أن ينجم عنها عدة مخاطر، وهو أمر لا يقل خطورة عن شرب كمية غير كافية من السوائل، ومشاكل جفاف الجسم.

حيث أكد الأطباء أن الشخص البالغ يحتاج في المتوسط، إلى شرب ما يقارب 3 ليترات من الماء يوميا، موضحين أن الكلى لا تستطيع معالجة أكثر من 100 حتى 800 ميلليغرام في الساعة، وذلك حسبما ذكرت مجلة "Business Insider"

وأشار الأطباء إلى : "إذا شرب الإنسان أكثر من هذه الكمية خلال هذا الوقت، عندئذ، تبدأ السوائل بالتراكم في جسمه، وتتضخم الخلايا، وهو ما يهدد بفرط الترطيب، المعروف بـ "تسمم المياه"

كما أوضح الأطباء أن حالة "تسمم المياه"، تعمل على خفض مستوى الصوديوم في الدم، ما يجعل تنظيم ضغط الدم صعبا، ويتسبب بترسب الماء في الأنسجة الدهنية والعضلات.

ويؤكد الأطباء أن أعراض زيادة نسبة الماء محفوفة بعواقب صحية خطيرة، مثل النعاس والصداع، والانحدار الإدراكي، ويمكن أن تصل نتائج هذه المخاطر إلى تسبب تلفا في الدماغ.

كما ذكرت "ليز ويناندي" طبيبة التغذية من جامعة أوهايو الأمريكية أنه يمكن ملاحظة مستوى الماء الآمن في جسمك اعتمادا على لون البول، الذي يجب أن يكون أصفر فاتحا.

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