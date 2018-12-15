تناول التراب يحرق الدهون ويقي من اضطرابات البدانة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)

نصحت دراسة علمية حديثة في أستراليا بعادة غذائية قد يراها كثيرون صعبة لكنها تساعد على حرق الدهون. وقال باحثون جامعة "ساوث أستراليا" إنهم اكتشفوا فائدة مهمة لأكل التراب إلى جانب وجبة الطعام في خسارة الوزن والوقاية من الاضطرابات الصحية الناجمة عن البدانة.

وكشفت الدراسة الاسترالية أن التراب يساعد على التخلص من الدهون، من خلال صرفها إلى جانب الفضلات التي يطرحها الجهاز الهضمي. وانتشرت ظاهرة أكل الأشياء غير النظيفة قبل آلاف السنين بين الإغريق، إذ دأب الناس على أكل التراب سواء لأجل التسلية أو للبحث عن منفعة صحية.

وأوصى أبقراط، الطبيب الإغريقي الكبير، النساء الحوامل بأكل التراب، وتقول بعض التقارير إن هذا الأمر كان شائعا في كافة مناطق العالم. وأكد عدد من المشاهير مثل شيلين وودلي وإيل ماكفيرسون، أنهم يلجؤون إلى أكل التراب من حين لآخر، بغرض التخلص من سموم الجسم.

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