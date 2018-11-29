الأطعمة الدهنية مفيدة لخسارة الوزن.. إليكم أبرزها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمد الكثيرون خلال اتباعهم حمية غذائية لتخفيف الوزن، إلى الابتعاد عن الأطعمة عالية الدهون، ظناً منهم أنّها تؤدي إلى زيادة الوزن. ولذلك، يعمدون إلى تناول الأطعمة الصحية قليلة الدهون، وممارسة الرياضة باستمرار. غير أنّ ما كشفته الدراسة الطبية الجديدة هذه، تؤكد فائدة تناول مجموعة من الأطعمة التي تحوي على كمياتٍ عالية من الدهون، على خسارة الوزن.

وفي هذا السياق، فقد لفتت الدراسة إلى "أهمية تناول الأفوكادو لخسارة الوزن، إذ أنها فاكهة غنية بالدهون أكثر من الفيتامينات، لاحتوائها على الدهون الأحادية غير المشبعة، وكذلك الدهون غير المشبعة، وهي دهون صحية. وعليه، فإنّ الأفوكادو يؤمن الشعور بالشبع لمدة أطول، الأمر الذي يقلل من كمية المأكولات الأخرى".

أمّا المأكولات الأخرى التي أشارت إليها الدراسة، فهي:

الجبن

يحتوي على الكثير من الدهون الصحية، ويساعد على خفض ضغط الدم، والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن.

البيض

إن تناول بيضة كاملة (البياض والصفار) في وجبة الإفطار، يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول خلال اليوم.

زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون يضيف فوائد غذائية للجسم ويساعد على خسارة الوزن. وينصح خبراء التغذية بشرب زيت الزيتون البكر مع عصير الليمون صباحاً، للحفاظ على جسد رشيق وصحي.

اللبن

يحتوي اللبن على نسبة عالية من الكالسيوم، التي تحارب دهون البطن بشكل أسرع من أي غذاء آخر.

الشوكولا الداكنة

تحتوي على دهون صحية، وتبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، الأمر الذي يمنع السكر من دخول الخلايا الدهنية.

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