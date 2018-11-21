12 خطوة تساعدك على خسارة الوزن في شهر واحد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قلةٌ هم الذين يكسبون التحدي في خسارة الوزن، لأنّ ذلك يحتاج إلى إرادة كبير وصبرٍ وثبات في الإبتعاد عن الأطعمة الدسمة. ولذلك، فإنّ الوصول إلى الهدف المنشود يحتاج إلى خطواتٍ عديدة لا يجب أن يهملها الشخص أبداً، وستساهمُ بدرجة كبيرة في تحقيق خسارة الوزن في شهرٍ واحدٍ.

ومع هذا، فإن هذه الخطوات لا تحتاجُ إلى الكثير من التفكير، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى التركيز والإلتزام، وإذا قمتَ بها، فإنّك حتماً ستصل إلى خواتيم سعيدة، وإليك التالي:

في البداية، عليك أن تبدأ بإجراء بعض التغييرات الصغيرة لنمط حياتك، الأمر الذي يساعدك على فقدان الوزن بسرعة. ما عليك فعله هو التالي:

1- لا تهمل تناول وجبة الفطور إن كنت تريد تخفيف وزنك

أول خطأ يقع فيه الكثيرون هو إهمال وجبة الفطور، ظناً منهم أن ذلك سيساهم في تخفيف الوزن. ولذلك، فإن تناول وجبة فطور صحية تساعد في تعزيز عملية الأيض وتقلل أيضاً من فرص تناول وجبات خفيفة في منتصف الفترة الصباحية، التي تزيد من فرصة زيادة الوزن.

2- ابحث عن شخص لتتمرن معه

يصاب كثير من الناس بقلة الحماس عند قيامهم بالتمارين الرياضية. لذلك ابحث عن شخص يريد تخفيض وزنه ورتب معه جلسات تدريبية سواء في المنزل أو في صالة رياضية محلية.

3- تابع واعمل على تحسين نشاطك الجسدي

وفقاً للمعدل المتوسط، وللحفاظ على وزن صحي، فإنك بحاجة لعمل تمرين معتدل لمدة 30 دقيقة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.

4- تخلص من الأطعمة التي تزيد الوزن

إن كنت لاتزال تملك حلويات وكعك وقطع من البسكون، فتخلص منها. تعتبر هذه الأطعمة واحدةً من أبرز الأسباب التي تزيد الوزن.

5- تناول حصص من الفواكه والخضروات

حاول أن تتناول 5 حصص من الفواكه الطازجة أو الخضروات يومياً. وهذا شيء يمكن تحقيقه بسهولة.

6- الإلتحاق بنوادي اللياقة البدنية

هذا الأمر قد يعكس لك نتائج إيجابية، إذ أن معرفتك لأشخاص آخرين يعانون من مثل ما تعاني منه، ويسعون إلى تحقيق الهدف نفسه الذي تسعى إليه، سيساهم في تقدمك بسهولة.

7- قم بأنشطة لياقة مختلفة

لا تحصر نفسك بتمرين واحد، فالأنشطة المختلفة ستعطيك نظام لياقة أكثر تكاملاً.

8- تناول وجبات صحية

أبرز الأساسيات التي لا يجب التنازل عنها هو الحصول على وجبات طعام صحية، إذ أن الوجبات السريعة تساهم في زيادة الوزن بسرعة.

9- تناول كميات أكثر من الماء

يساهم تناول المزيد من الماء في تخفيف الشعور بالجوع. ويعتبر تناول الكثير من الماء مهماً لنظام هضم صحي، إذ أن السوائل تنقل المواد الغذائية إلى الأماكن التي تحتاج إلى الغذاء.

10- قلل من الإجهاد

الإجهاد قد يقودك إلى تناول الطعام بلا وعي أو قد تتخطى تمريناً. هذه الأمر ستؤدي إلى اكتساب وزن زائد

11- دع أهلك يشاركونك في برنامجك لتخفيف الوزن

حاول إشراك أهلك في برنامج الحمية والتمرينات، الأمر الذي يزيد من فرص نجاحك وسيجعل أهلك يتمتعون بصحة أفضل.

12- تناول الطعام بشكل بطيئ

إذا تناول الشخص طعامه بسرعة، فإنه من المرجح أنه سيأكل كثيراً. لذلك، كُل ببطء، وبمجرد شعورك بالشبع في الأكل، توقف عن الأكل. ألقِ نظرة إلى الكمية التي تناولتها، وحاول أن تجعل الوجبة التي بعدها بكمية أقل.

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