تدخين الآباء قاتلٌ بالنسبة لأبنائهم الذكور.. الخصوبة في خطر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سلطت دراسة طبية جديدة أجرتها جامعة "لوند" السويدية الضوء على تأثير تدخين الآباء على الصحة الإنجابية للأطفال، خصوصاً في حال تعرضهم للتدخين خلال فترة الحمل.

وفي هذا الإطار، كشفت نتائج الدراسة أنّ "تدخين الرجال خلال حمل زوجاتهنّ، يؤدي إلى تقليل عدد الحيوانات المنوية لدى الأبناء الذكور بنسبة 50%، بسبب تعرض الزوجة للنيكوتين جراء السجائر".

وأوضحت نتائج الدراسة أنّ "عدد الحيوانات المنوية انخفض بنسبة 50% لدى الأبناء الذين كان آباؤهم من المدخنين وقت الحمل، مقارنة بغير المدخنين"، كما بيّنت النتائج "انخفاض كثافة الحيوانات المنوية لديهم بنسبة 41%".

ولذلك، فإنّ أضرار التدخين على المرأة الحامل كثيرة. فالتبغ الذي تستنشقه الأم يحتوي على مواد سامة كثيرة التي تنتقل إلى الجنين فوراً. ويحتوي دخان السجائر على أكثر من 4000 مادة كيميائية، بما في ذلك مواد كيميائية خطرة جداً مثل السيانيد وعلى الأقل على 60 مركباً يؤدي مباشرة إلى مرض السرطان.

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