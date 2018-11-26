علماء يكتشفون طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (صحف)



أظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة "ويسترن أونتاريو" الكندية، أن صور الأشخاص الذين يشعرون بالاشمئزاز أو الكراهية تجاه المدخنين، يمكن أن تتسبب بإبعادهم عن هذه العادة الضارة بصحتهم.

وأكد القائمون على الدراسة أن هذه الطريقة قد لا تكون أخلاقية بالكامل؛ لأنها يمكن أن تسبب ضغطًا إضافيًا بين أولئك الذين لا يستطيعون التوقف عن التدخين، إلا أنها ممكن أن تكون أحد الاقتراحات للإقلاع عن التدخين.

وبحسب تقرير جديدـ فإن الباحثين أجروا تجربة استبدال الرسوم التوضيحية للآثار الضارة للتدخين من علب السجائر بصور أخرى لتعابير وجه رافضه للتدخين.

وقام الباحثون خلال الدراسة بتجربة عرض علبتين من السجائر تحملان شعار "هكذا يرى الناس المدخنين"؛ لكن مع رسوم توضيحية مختلفة، وحملت إحدى العلب صورًا لأشخاص لديهم تعابير وجه محايد، بينما حملت الثانية لأشخاص كارهين للتدخين.

وأوضحت الدراسة التي أجريت على 156 مدخنا، أن الأشخاص المدخنين عندما رأوا الصورة الثانية، شعروا بالخجل وأظهروا اهتماما بالإقلاع عن التدخين.

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