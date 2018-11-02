مفاهيم خاطئة حول بعض العادات الصحية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تقرير أحمد أبو القاسم )

لدينا قناعات بضرر بعض العادات الصحية والتي نحاول قدر الإمكان تجنبها ، ولكن ماذا لو كانت هذه العادات غير ضارة من الناحية العلمية ؟

هذا التقرير يستعرض بعض تلك العادات :

يرى البعض بأن احتساء القهوة يؤدي إلى متاعب صحية، إلا أن البحوث العلميّة تؤكد بأن احتساء القهوة بانتظام يخفّض من مخاطر الإصابة بالسرطان، كما تفيد فى تنظيم ضربات القلب ، و يوصي الأطبّاء باحتساء ما يصل إلى 400 ملغ في اليوم، أو ما يعادل 3 أكواب أو أقل من القهوة .

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وعكس الشائع بأن تناول البيض يزيد من نسبة الكوليسترول و الدهون ، لكن تبيّن أنّه من المأكولات الصحيّة جدًّا، لما يحتوي علي المعادن الأساسيّة، مثل الفيتامين ب 12 والفوسفور، التي لا يمكن إيجادها في أطعمة كثيرة، كما أنّه غنيّ بالبروتينات المغذيّة للعضلات والدهون التي تساعد على الإحساس بالشبع، وبالتالي من غير المتوقّع الإفراط في تناولها.

و تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضيّة المتقطعة ذات الجهد العالي مثل التمارين الرياضيّة مدّة 7 دقائق قد تكون أكثر إفادة لتنمية العضلات وحماية القلب من بعض الأشكال الأخرى مثل التمارين الرياضيّة الشاقة المتواصلة .

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كما أن أخذ قيلولة فى منصف اليوم يخلق فوائد صحيّة كبيرة، حيث وجد الباحثون بأن القيلولة تسهم في إعادة المؤشّرات الحيويّة المرتبطة بالمناعة إلى معدّلاتها الطبيعيّة كما أنه تساعد بعض الأشخاص على حلّ المشكلات عند تضاؤل طاقتهم وتركيزهم.

أما بالنسبة لإعتقاد البعض بان حجب التنبيهات يسبب القلق لدى الكثيرين وتحدّ من إنتاجيّتهم أثبت عدم صحته وذلك عندما حاول الباحثون حلّ مشكلة القلق عبر خفت صوت التنبيهات بالكامل (كما فعلوا في دراسة أخيرة)، أدّى ذلك إلى شعور الناس بقلق أكبر.