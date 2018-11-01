مصابون بالشلل يتمكنون من المشي مجددا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق أطباء في سويسرا إنجازاً طبياً، إذ نجحوا في تمكين 3 رجال مصابين بالشلل من المشي مجدداً بعدما أُبلغوا بأنهم سيبقون أسيري كرسي متحرك طوال حياتهم.

وأوضحت مجلة «نيتشر» التي نشرت البحث أن الأطباء أدخلوا جهازاً كهربائياً حول النخاع الشوكي للرجال الثلاثة، ما عزز الإشارات التي يصدرها الدماغ إلى الساقين، كما ساعد أعصاباً تالفة في النخاع الشوكي على النمو من جديد.

وذكرت محطة «بي بي سي» أن الباحثين يأملون بأن تسمح هذه النتيجة لبعض المصابين بالشلل باستعادة الحركة.

وأوضحت المحطة أن المريض الأول الذي عولج يدعى ديفيد مزي (سويسري، 30 عاماً) وعانى من إصابة شديدة في عموده الفقري خلال حادثة رياضية قبل 7 سنوات وأبلغه الأطباء بأنه لن يمشي مجدداً. لكن علماء في معهد بلوزان طوروا جهازاً كهربائياً زُرع في داخل جسمه وساعده على المشي لأكثر من نصف ميل.

والشخصان الآخران هما غيرتان أوسكان (35 سنة) وهو مهندس هولندي صدمته سيارة قبل 7 سنوات، وأبلغه الأطباء بأنه سيبقى مشلولا طول عمره، لكنه استعاد في التجربة بعض القدرة على الحركة، وسيبستيان توبلر (48 سنة) وهو ألماني كان يهوى ركوب الدراجات الهوائية، وسمحت له التجارب الحالية بركوب دراجة مجهزة خصيصاً لاحتياجاته، ويتم تشغيلها باليد على وجه الخصوص، ولكن أيضاً بالساقين جزئياً.

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