انتشار إنفلونزا الخنازير الأفريقية بالصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارةُ الزراعة الصينية ظهور بؤرةٍ جديد لإنفلونزاِ الخنازير الأفريقية في مزرعةٍ بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين. وأعلنت الصين في وقتٍ سابق، عن أكثرَ من ستينَ إصابةٍ بالمرضِ القاتل في ثمانيةِ عشر إقليماً مُختلفاً منذ رصده للمرة الأولى في البلاد أوائل آب/أغسطس.

وأعدمت الصين 200 ألف خنزير حتى الآن بعد تفشي الحمى في عدد من مناطق البلاد. وقالت وزارة الزراعة الصينية إن القيود المفروضة لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية سترفع عن مناطق في ثلاث مدن بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار تفشي المرض.

وقال وانغ زونجلي نائب مدير مركز الصحة الحيوانية والأوبئة بالصين في مؤتمر صحفي في جينغ جو إن الصين شهدت 41 بؤرة تفش للمرض في 27 مدينة. ويمثل عدد الخنازير التي أعدمت نسبة ضئيلة من الخنازير التي تُذبح في الصين كل عام لتناول لحومها.

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