زرع صمام جديد للقلب دون تدخل جراحي في مستشفى د سليمان الحبيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

نجح الدكتور ألبير الأحمر استشاري الدولي بأمراض القلب، في مستشفى الدكتور سليمان حبيب، في إدخال تقنية حديثة من خلال زرع صمام للقلب جديد دون جراحة القلب المفتوح باستخدام القسطرة، في خطوة هامة ومتميزة لمرضى القلب، وتعد هذه التقنية آمنة مقارنة بالجراحات الأخرى.

وكان الدكتور ألبير الأحمر نجح بإجراء قسطرة لقلب مريض إماراتي يبلغ من العمر 73 عاماً يعاني انسداداً في عدة شرايين بقلبه بسبب التكلسات الحاصلة بها، إضافة إلى ذلك يعاني المريض مشاكل بالكلى والسكري، مثل هذه الحالة تعد حالة خطرة وحساسة فهناك مجازفة كبيرة عند اتخاذ قرار لإجراء عملية القلب المفتوح.

راجع المريض قبل العملية العديد من أطباء القلب في عدة دول جميع الأطباء أجمعوا أن حالته بحاجة إلى عملية جراحية، وفي نهاية المطاف وصل إلى الدكتور ألبير الذي قام بإجراء القسطرة له في دبي.



وقال الدكتور ألبير: "عند إجراء العملية يكون المريض قد أجريت له جميع الفحوص، ويقوم الطبيب بتخدير المريض تخديراً موضوعياً يسمح للمريض بمشاهدة العملية والتحدث مع الطبيب".

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