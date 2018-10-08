مشكلة تساقط الشعر.. أسبابها وعلاجها مع الدكتور ماهر صالح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يشكِّل الشعر جزءاً من إطلالة أي شخص، يوليه عناية كبرى، ويقف ساعات أمام المرآة أو يتوجه إلى مصفف الشعر. إلاَّ أنَّ تساقط الشعر قد يمثِّل مشكلة تطال الرجل والمرأة على السواء.

من المؤكد أنها واحدةً من أكثر المشاكل المعتادة التي تواجهنا في كل فترات عمرنا تقريبًا، مشكلة الحفاظ على شعورنا صحيةً وغنيةً ولامعةً وجميلة خاصةً لدى النساء اللواتي يعتبرن الشعر جزءاً هاماً لا يتجزأ من جمالهن الكلي والعناية بجماله وشكله من أساسيات خطوات إبراز الجمال.

فما هي أسباب التساقط وهل من علاجات له؟ الدكتور ماهر صالح ..اختصاصي جلد وتجميل يجيب عن هذه التساؤلات في مقابلة مع عبير عبد الله ضمن برنامج اليوم.

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