نتائج مذهلة للقاح مبتكر مضاد للسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)



أعلن باحثون أمريكون في المعهد الوطني للرعاية الصحية عن إبتكار ِ لقاح جديد يمكنه معالجة أنواع عدة من السرطانات، منها أورام المبيض والأمعاء وغيرها.



في محاولة ليست هي الأولى من نوعها لمحاربة آفة السرطان في دول العالم، أعلن علماء من المعهد الوطني للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تطوير لقاح معالج مناعي جديد يعد مضاداً للسرطان، كما يساعد عبر الحَقن على العلاج المناعي للأورام في أجسام المرضى بنسبة 54%.

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جدير بالذكر أن نتائج الاختبارات السريرية تشير إلى أن اللقاح استطاع المساهمة في علاج بعض أنواع السرطان العدوانية مثل أورام المبيض والأمعاء، إضافة إلى سرطان البروستاتا والمريء.

كما أشار العلماء إلى أن هذا اللقاح لم يُجرب بعد على المصابات بسرطان الثدي، ولكن يمكن للطريقة الحديثة مقاومة هذا الجين السرطاني. فقد تم بواسطة هذا اللقاح وقف نمو 54% من الأورام التي سببها الجين HER2 (أتش اي آر 2) عند اختباره ضمن دراسة سريرية مصغرة.

وساهم اللقاح في علاج امرأة مصابة بسرطان المبيض خلال 18 شهراً وشفيت منه شفاءً تاماً. ويمكن اعتبار هذه النتيجة اختراقاً فعلياً في مجال العلاج المناعي.

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