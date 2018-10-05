كيف يجعلك النوم بلا ثياب أكثر صحة وثراء؟ (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

مااذا لو أخبرناك بأنك تستطيع في عشر ثوان فقط في اليوم أن تنام بشكل أفضل ، وتكسب المزيد من المال ، وترتاح من إجهادك ، بل قد يساعدك في خسارة وزنك ، والكثير من الأمور الأخرى التي تتمناها ، كل ماعليك فعله هو أن تخلع ثيابك ..

ربما كان هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى لتحقيق كل ما سبق وتتمناه لكن لا شيء قد يكون ببساطة هذا الحل .

و نظرًا لأن 8٪ فقط من الناس ينامون عراة ، قلة فقط من تمتعت بفوائد النوم بلا ثياب ، لذلك قبل أن ترتدي البيجامة اليوم اقرأ هذه االدراسة ..

1- أنت تنام أفضل عارياً :

من المعروف للجميع أن نوعية النوم مقيدة لعقلك ، لكن الأبحاث الحديثة من جامعة روشستر توضح كيف يتم ذلك بالضبط. فقد وجدت الدراسة أنه عندما تنام دماغك يزيل البروتينات السامة من الخلايا العصبية التي هي من المنتجات الثانوية من النشاط العصبي عندما كنت مستيقظا. والملفت للنظر هو أن دماغك يمكنه إزالة هذه البروتينات السامة بشكل كافٍ فقط عندما يكون لديك نوم كافٍ. عندما لا تحصل على نوم عميق وعالي الجودة ، تبقى البروتينات السامة في خلايا دماغك ، مما يضعف قدرتك على التفكير. الأمر الذي يبطئ قدرتك على معالجة المعلومات وحل المشاكل ، ويقتل إبداعك ، ويزيد من تفاعلك العاطفي (شيء يمكنك قياسه مع اختبار الذكاء العاطفي).

ووجد باحثون في جامعة أمستردام أن خفض درجة حرارة بشرتك يزيد من عمق نومك ويقلل من عدد المرات التي تستيقظ فيها في الليل.

2. النوم عاريا يقلل من الإجهاد

نحن نعلم جميعا أن التوتر لوقت طويل سيء جداً لأجسامنا فهو يقوم بقمع الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب والسمنة بالإضافة إلى تقليل أدائك المعرفي.

الإجهاد يعبث بمستويات الكورتيزول الخاص بك . والطريقة الوحيدة لإعادته لمستوياته الطبيعية هو الحصول على قدر كاف من الراحة و كما ذكرنا النوم بلا ثياب يساعد في الحصول على نوم أفضل في الليل.

3. النوم عاريا أكثر صحة

النوم بلا ثياب له مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن.

فقد توصلت دراسة أجرتها معاهد الصحة القومية الأمريكية إلى أن الحفاظ على برودة جسمك أثناء النوم يقلل من سرعة حركة الأيض في الجسم لأن الجسم يخلق المزيد من الدهون البنية ليبقيك دافئًا. ينتج الدهن البني الحرارة عن طريق حرق السعرات الحرارية (300 مرة أكثر من أي عضو في الجسم) ، وهذا يعزز التمثيل الغذائي الخاص بك طوال اليوم لمساعدتك على فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، فإن خلع ملابسك يحسن الدورة الدموية ، وهو أمر جيد للقلب والعضلات. كما أن نوعية النوم التي تستمتع بها تزيد أيضًا من إفراز هرمون النمو والميلاتونين ، وكلاهما له فوائد مضادة للشيخوخة.

4. النوم عاريا يعزز الثقة

الثقة لا تشعرك فقط بالرضا ؛ إنها دعامة النجاح. إنها ما يدفعك لتجربة أشياء جديدة ، ومواجهة التحديات ، والمثابرة في مواجهة الشدائد. وجدت دراسة أجرتها جامعة ملبورن أن الأشخاص الواثقين من أنفسهم يحصلون على أجور أعلى ويتم دعمهم في كثير من الأحيان أكثر من نظرائهم الأقل ثقة. النوم العاري يجعلك أكثر راحة في بشرتك. كما يزيد راحتك مع جسدك ، وكذلك يزيد من ثقتك بنفسك .

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