الحمام الساخن أفضل من الرياضة لتخفيف الاكتئاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة ألمانية أن الحصول على حمام ساخن مرتين في الأسبوع أفضل من ممارسة التمرينات الرياضية لتخفيف الاكتئاب.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جامعة فريبرج الألمانية قولها إن "الحمام الساخن يمكن أن يساعد على استعادة إيقاع الحرارة الطبيعية للجسم، ما يقلل من الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يعانون منه".

وأوضحت الدراسة أن مردود الاستحمام المنتظم قد يكون أسرع من ممارسة الرياضة في التخلص من أعراض سوء الصحة العقلية، مضيفة: "بطبيعة الحال، فإن الحصول على حمام أسهل كثيرا من قضاء تدريبات لمدة ٤٥ دقيقة".

واختبر العلماء آثار الحمام الساخن لمدة ٣٠ دقيقة على ٤٥ شخصا متوسط ​​أعمارهم ٤٨ عاما، مصابين باكتئاب درجته من معتدل إلى شديد، وتبين أنها طريقة سريعة المفعول وآمنة وسهلة الوصول، ما يؤدي إلى تحسن سريري ملائم من اضطراب الاكتئاب خلال أسبوعين، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ممارسة التمارين الرياضية.

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