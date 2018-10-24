خبر سار لمرضى الفشل الكلوي.. أجهزة غسل كلوي صغيرة ومحمولة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



توصل باحثون في الجمعية الأميركية للكيمياء إلى تقنية جديدة قد تفتح المجال أمام ابتكار كلى صناعية صغيرة يمكن أن يحملها المريض طيلة الوقت.

وتستخدم أجهزة الغسل الكلوي الحالية نوعا من الإنزيمات التي تفكك اليوريا، ولكن الكمية اللازمة من المادة لإتمام هذا التفاعل الكيميائي كبيرة في الحجم وثقيلة في الوزن بحيث لا يمكن ارتداؤها على الجسم.

وابتكر الباحثون في الجمعية الأميركية للكيمياء مادة جديدة تعرف باسم "إم زين"، وتأخذ شكل شريحتين من مواد ناشئة متناهية الصغر تنتمي إلى فئة كربيدات المعادن.

وتعتمد هذه التقنية على احتجاز اليوريا بين ثنايا مادة "إم زين".

وتستطيع هذه المادة احتجاز 94% من اليوريا التي تنقى من الجسم بواسطة أجهزة الغسل الكلوي في درجة حرارة الغرفة.

وعند اختبار مادة "إم زين" في درجة حرارة الجسم، تبين أنها تستطيع احتجاز كمية أكبر من اليوريا، كما أنها لا تقتل الخلايا، مما يعني أنها آمنة في حالة الاستخدام على الإنسان، حسب موقع "ساينس ديلي".

وخلص الباحثون إلى أن هذه المادة الجديدة يمكن أن تحول مفهوم الكلي الصناعية القابلة للارتداء من خيال إلى حقيقة.

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