أمراض تصيب عظام الشباب.. والسبب الأطعمة الخاطئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)



هناك بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في إضعاف وتدمير القوة العظمية، بعض الاطعمة يمكن أن تمنع المعادن من الوصول إلى العظام وبالتالي تعيق نموها.



أمراض كنا نعتقد انها تصيب كبار السن فقط .لكن اليوم نتفاجئ بأن الشباب يعانون منها بصفة ملحوظة..

العظام وفقًا للطبيعة البشرية تضعف في مرحلة الشيخوخة ولكن حدوث ذلك في فترة الشباب التي تعرف بالصحة واللياقة البدنية يعد امرا مثيرا للقلق

هناك بعض الأطعمة التي ينبغي تناولها من أجل تعزيز العظام، التي تضعف حينما تنخفض كتلتها أو كثافتها، ما يؤثر عادة على كبار السن، ولكن الأمر أصبح شائعًا بين الشباب.



لتفادي ذلك ينبغي معرفة أن نوعية الغذاء التي نتناولها تؤثر بشكل أو بآخر على قوة العظام أو ضعفها؟ فبعض الأطعمة تضعف كميّات المعادن والكالسيوم في العظام ممّا يزيد من خطر إصابتنا بهشاشة العظام.

عدة دراسات وبحوث كشفت عن اهم الأطعمة التي تُضعف العظام والمغذيات التي تقوّيها:



واوردت ان الأطعمة التي تُضعف العظام هي كالتالي

* يؤثر الإفراط في استهلاك الملح على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لصيانة العظام.

* ترتبط كثرة استهلاك مشروبات الصودا الكربونية بزيادة كسور العظام. تناول الحليب بدلاً من المشروبات الغازية.

* تمتاز القهوة بفوائد صحية، لكن كثرة تناول الكافيين تزيد إدرار البول، وبالتالي تسرّب الكالسيوم والمعادن الأخرى التي تشكل العظام من الجسم. المشروبات منزوعة الكافيين لا تضر العظام.

* الخضروات التي تنتمي لعائلة الباذنجان، مثل الطماطم (البندورة) والبطاطس والفلفل لها فوائد عديدة، لكن الإفراط في أكلها له أثر جانبي هو زيادة القلويات التي ترتبط بالتهاب المفاصل.

* تفيد بعض التقارير الطبية الحديثة أن تقليل أكل اللحوم الحمراء له أثر جانبي على صحة العظام



اما الاطعمة التي تقوّي العظام فهي:

* الحليب ومنتجات الألبان.

* الخضروات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين "ك"، مثل: الملفوف (الكرنب)، والبروكلي، والسبانخ، والجرجير، والبقدونس وغيرهم.

* البيض من مصادر الكالسيوم وفيتامين "د".

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