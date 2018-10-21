دراسة: النباتات المنزلية تخفض مستويات التوتر وتحسن المزاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة بريطانية أن وجود النباتات في المنزل يجعل قاطنيه يتمتعون بصحة أفضل، كونها تعمل على زيادة الأكسجين في الجو وتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "ريدينج"، قولها إن النباتات المنزلية المفيدة تشمل زنبق السلام أو "اللبلاب"، لأنها تتطلب الكثير من الماء وأشعة الشمس خلال النمو، ما يحسن الجو في المنزل.



وأوضح العلماء أن هذه النباتات تطلق بخار الماء في الهواء من حولها، وتمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وتضخ الأكسجين،وبالتالي تصبح النباتات وسيلة بسيطة وبأسعار معقولة لمساعدة الناس على الحد من احتمال جفاف الجلد ومشاكل التنفس وأمراض أخرى.

وأضاف العلماء: كما تقلل النباتات من مستويات التوتر وتحسن المزاج، فضلا عن محاصرة الملوثات التي ترتبط بآلاف الوفيات سنويا.

وأظهرت دراسة سابقة للجمعية الملكية البستانية عام ٢٠١٦، أن العمال يصبحون أكثر إنتاجية عندما تمتلئ مكاتبهم بالخضرة، كما تساعد المرضى في المستشفيات على تحمل الألم بشكل أفضل.





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