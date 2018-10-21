هذه المهمة الصباحية البسيطة قد تجنبك بعض الأمراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ربما لا تجد الرغبة في فتح الستائر حينما تستيقظ صباحا تجنبا لأشعة الشمس التي تسلل إلى الغرفة وتحرمك من الدقائق الإضافية من النوم، لكن هذا السلوك قد يجلب لك بعض الأمراض..

إذ وجد الباحثون أن أشعة الشمس تقتل البكتيريا المسببة للأمراض التي تعيش في الغبار، في حين أن الظروف المظلمة تسمح لها بالازدهار، حيث تقول دراسة جديدة إن "عدم فتح الستائر صباحا يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما حذرت من أن المشكلة تؤثر أيضا على المكاتب التي لا نوافذ لها"..

وقال الدكتور "أشكان غاهيميبور"، قائد الدراسة: "يقضي البشر معظم أوقاتهم في الأماكن المغلقة، حيث لا يمكن تجنب التعرض لجزيئات الغبار التي تحمل البكتيريا، بما في ذلك العوامل الممرضة التي يمكن أن تسبب المرض لنا، لذا من المهم أن نفهم كيف تؤثر خصائص المباني التي نعيش فيها، على النظم البيئية للغبار وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على صحتنا؟"، وفق النتائج التي نشرت في مجلة "Microbiome"..

وأنشأ فريق جامعة "ولاية أوريغون" الأمريكية 11 غرفة مصغرة متطابقة، وتم السماح بدخول درجات مختلفة من الضوء، وبعد 90 يوما، وضاعفت الغرف المظلمة عدد البكتيريا القادرة على التكاثر، ويأمل الباحثون في التمكن من فهم المزيد حول التصميم الأفضل لوصول ضوء النهار إلى المباني، مثل المدارس والمكاتب والمستشفيات والمنازل، بطرق تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغبار..

مصدر الصورة موقع (freedesignfile)

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