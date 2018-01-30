معرض الصحة العربي 2018 ينطلق في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار )



انطلق أمس الاثنين معرض مؤتمر "معرض الصحة العربي"، أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض



ويتيح الحدث منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الطبي، و يعد فرصة مثالية للتواصل مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحضور الجلسات المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر.

وافتتح المؤتمر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، والذي يمتد من تاريخ 29 يناير كانون الثاني ولمدة ثلاثة أيام .

ويستقبل المؤتمر في دورته الثالثة والأربعين، أكثر من 4,200 شركة عارضة و103 آلاف زائر من أكثر من 150 دولة، وستشهد دورة 2018 تقديم مناطق تجارب ومؤتمرات جديدة، بما يعزز تجربة الزوّار بصورة أكبر.

وتعتبر منطقة تقنيات الرعاية الصحية الشخصية فعالية جديدة في معرض 2018، حيث سيمكن للعارضين تسليط الضوء على أحدث ما تم التوصل إليه في تقنيات الرعاية الصحية "الذكية" التي تربط المرضى بالأطباء والمستشفيات/العيادات.

وفي ظل الانتشار المتزايد لأمراض مثل السكري والسمنة، يمكن لأجهزة الرعاية الصحية الشخصية الذكية مساعدة المرضى والأطباء على مراقبة حالاتهم الصحية، وكذلك تتبع اللياقة البدنية، وضغط الدم، وحتى نوعية النوم.

وأطلق الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، القناة التلفزيونية المتخصصة لهيئة الصحة بدبي (DHA TV)، التي تعد إضافة جديدة للمحتوى الإعلامي المتخصص (محلياً، وعربياً)، وقناة تفاعلية مفتوحة على المجتمع والعالم، ترتكز اهتماماتها على مجمل القضايا الصحية وتنمية الوعي والتثقيف الصحي، إلى جانب أهدافها المعززة لتطور العلوم الطبية الأكاديمية، والممارسات المهنية.

وحرص الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لدى زيارته منصة «صحة دبي» على التعرف إلى تفاصيل المشروعات والمبادرات التطويرية، وأهدافها العامة المتصلة باستراتيجية دبي ورؤيتها، حيث استمع سموه -من المسؤولين والمختصين- إلى شرح مفصل حول مشروع (سالم AI)، الذي سيتم بموجبه ربط مختبرات الأشعة في جميع منشآت هيئة الصحة بدبي.

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