إلى كل فتاةٍ مقبلة على الزواج.. 5 نصائح مهمة جداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل الدخول في الحياة الزوجية، لا بدّ من اختيار الشريك المناسب، كي تبقى العلاقة ميتنة وبعيدة عن أي هزّات. ولذلك، فإنّ على كل سيدة أن تكون جاهزة عقلياً وعاطفياً وجسدياً ونفسياً للدخول في القفص الزوجي الذي يشكل حياة ثانية وجدية مليئة بالتجارب.

ولذلك، يجب أن تعي كل فتاة أنّ هناك العديد من الأمور والخطوات التي يجب أن تلجأ إليها قبل الزواج، وهي على النحو التالي:

الاستقلال المادي

إن وجود فهم قوي للشؤون المالية، مفيد في جعلكِ تشعرين بالاستعداد للزواج. إذا كان لديكِ وظيفة جيدة وكنتِ مستقلة ماليّاً، فذلك يعني أنكِ لن تتزوجي لحاجتكِ للاستقلال المالي، كونكِ قادرة على دعم نفسك. وفي حال وقع الطلاق، فإنّك ستكونين لوحدك قوية ولن تحتاجي لأحد.

المعرفة الكاملة السابقة للشريك

إنّ المعرفة الكاملة السابقة للشريك ضرورة لا بدّ منها، فهي مفتاح الزواج الناجح لأي طرفين. ومن المعروف أنّ أي زوجين يمران بخلافات وسوء فهم في الرأي، ومن المهم جداً معرفة قدرة الزوج على التواصل المفتوح من دون تشكيله مواقف دفاعية، إضافة لامتلاكه مهارات التقييم الذاتي والقدرة على المساءلة.

السفر حول العالم

تحمل الحياة الزوجية الكثير من الالتزامات والمسؤوليات، الأمر الذي قد يحرمك من متعة السفر. ولذلك، استغلي الفرصة قبل الزواج لتحقيق رغبتك بزيارة مختلف دول العالم.

الانخراط في هواية أو اثنتين

تعطي الهوايات العديدة مساحة خاصة بالشخص، وتعود بالفائدة عليه. لذلك، استغلي الوقت في الانخراط في العديد من الهوايات التي تحسن حياتك وتخلصك من الاجهاد والتوتر، كما أنها تجعلك أفضل كزوجة فيما بعد.

وقف مشاركة كل تفاصيل علاقتكِ مع الآخرين

قبل الزواج، يجب أن تبقى كل الخلافات مع شريك طي الكتمان، ويجب أن تبقى بينكما فقط. فزواجكِ مقدس، ويستحسن بدلاً من إطلاق العنان لتفاصيل الخلافات علناً، التحدث لأفضل صديقة موثوقة، أو العثور على معالج يمكنكِ أن تثقي به وتعلّم المهارات، لتكوني أفضل مع شريكك خلال فترات المشاكل كزوجين.

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