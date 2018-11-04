6 مؤشرات تدل على نهاية العلاقة الزوجية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

تندلع الخلافات الزوجية من وقت لآخر بيم الزوجين، وتنتهي أحيانا عبر الحوار، بينما تؤدي في أحيان أخرى إلى الانفصال.

وهناك مجموعة من المؤشرات، تدل على استحالة الحياة بين الزوجين، بعد أن تصل علاقتهما إلى نهايتها، بحسب موقع إليت ديلي:

1- غياب المشاركة

يمكن تشبيه العلاقة الزوجية بالشركة التي يخطط جميع الشركاء فيها لمشاريع تساعد على نجاحها وازدهارها، وفي غياب المشاركة وتخطيط الزوجين سوياً للمستقبل، تكون العلاقة برمتها في خطر.

2- تركيز الشريك على مشاعره الشخصية

من الضروري أن تنطوي العلاقة الزوجية على احترام كل طرف لمشاعر الشخص الآخر، وهذا هو الأساس السليم الذي تبنى عليه أية علاقة، ويضمن نجاحها على المدى الطويل.

3- غياب الثقة

إذا دخل الشك حياة الزوجين، تتحول إلى جحيم لا يُطاق، فالثقة عامل أساسي لا غنى عنه لنجاح العلاقة الزوجية.

4- الجدال الدائم

الخلافات المستمرة والجدل على أتفه الأسباب مؤشر واضح على تباين كبير بين الزوجين، يقود في النهاية إلى دمار العلاقة الزوجية.

5- العنف الأسري

إذا كان أحد الزوجين، الزوج في أغلب الحالات، عنيفاً مع الآخر، فإن الأمور بالتأكيد لا تبشر بخير، ولا بد من إعادة تقييم العلاقة، بعد التوقف طبعاً عن هذا السلوك غير المتحضر.

6- حاولت.. ولم ينفع شيء

في بداية الخلافات الزوجية، لا بد من اللجوء إلى الحوار، واتباع كافة الأساليب الممكنة لحلها، ولكن إذا جُربت كل الوسائل الممكنة، دون جدوى، فالأمور بالتأكيد تسير نحو النهاية.

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