للزوجين.. 6 نصائح لنقاش جيد بينكما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا تخلو أي حياة زوجية من الشجارات والنقاشات الحادّة. فمعظم الأزواج يضبطون إيقاع هذه الخلافات على حدٍّ معيّن منعاً لتفاقمها، في حين أنّ الأمور قد تتطور لدى البعض الآخر، وقد تصل بهم إلى طريق مسدود يصعبُ إحداث خرقٍ فيه. في الحالة الثانية، فإنّ "أبغض الحلال" بالنسبة للشريكين هو الإنفصال والطلاق. ولذلك، فإنّه لتفادي خروج النقاشات عن إطارها الصحي وتسببها بعواقب وخيمة، طرَح موقع "برايدز" الإلكتروني عدداً من النصائح لنقاش صحي بين الزوجين، وهي على النحو التالي:

1- لا تستهزئ بشكوى الشريك، واستمع إليه جيداً لكي تتفهم حالته وتدير نقاشاً هادفاً ينتهي بحل المشكلة العالقة بينكما.

2- لا توجّه الشتائم أو الإهانات للشريك، حتى إن تطور النقاش إلى شجار أو جدال حاد.

3- انتبه لنبرة صوتك والطريقة التي تواجه بها الشريك، وحاول ألّا تكون نبرة عدوانية وعنيفة.

4- العبارات الإيجابية كمقدمات لشكواك من الشريك أثناء نقاشك إياه أمرٌ في غاية الأهمية. فمثلاً إن كان سبب خلافكما مالياً، يمكنك أن تقول: "أنت زوجة رائعة ومدبرة منزل ممتازة، ولكنك لديك هفوة صغيرة وهي إنفاق المال بغير حساب".

5- ابتعد عن عبارات اللوم واطرح على الشريك أسئلة إيجابية مثل: "كيف يمكننا أن نحل هذه المشكلة؟" أو "ما هي الطريقة المثلى للخروج من هذا المأزق؟".

6- لا تقاطع الشريك أثناء حديثه، وانتظر حتى ينهي كلامه، لترد عليه بما لديك من آراء ووجهات نظر.

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