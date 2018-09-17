الفنلنديون يكرمون زوجاتهم بطريقة غريبة وطريفة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نظمت فنلندا مسابقة لحمل الزوجات، حيث يتسابق الأزواج في مضمار رملي وهم يحملون زوجاتهم. نُظمت المسابقة في مدينة سونكايار، التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة وتجذب البطولة آلاف الزائرين إلى البلدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "CNN" بنسخته العربية. ويأتي ذلك ضمن مساعي فنلندا لتكريم المرأة بطريقة مميزة ومبتكرة.



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قواعد اللعبة بسيطة: للفوز يجب اجتياز مضمار حواجز تبلغ مساحته 250مترا، ويتكون المضمار من مسارين جافين وآخر للمياه، ويجب ألا يقل وزن الزوجة عن الـ49 كيلوغراما وعمرها عن 17 عاما.

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مصدر الصور: صحيفة "دايلي ميل" البريطانية