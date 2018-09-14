أسماك علاج البشرة تصيب فتاة بعدوى وتتسبب ببتر أصابعها..فيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرضت فتاة استرالية، تبلغ من العمر 29 عامًا، إلى بتر أصابع قدميها بعد إصابتها بعدوى من الأسماك، بعد قيامها بعمل مساج للقدم بواسطة الأسماك التي تأكل الجلد الميت، اثناء قضائها عطلة في تايلاند. وبحسب ما ذكره موقع "9gag"، فإن "فيكتوريا كيرتويز"، أصيبت بهذه العدوى بعد دخولها لـ"سبا الأسماك" وهو مركز للعناية بالبشرة، ودخلت الفتاة على إثرها في نوبة إعياء شديدة وحمى.

تقول الفتاة إنها عانت قبل عقد من الزمن إلتهابا في أحد أصابع قدمها اليمنى مما اضطرها الى إجراء جراحة غير معقدة لتنظيف موضع الإلتهاب، وأثناء استجمامها في أحد المنتجعات التايلاندية، نصحها الأصدقاء بزيارة مركز للعناية بالجسم والبشرة، إذ تشتهر تايلاند بهذا النوع من المراكز الصحية والطب البديل، هذه المراكز توفر طريقة طبيعية للتخلص من ناميات الجلد الميت عن طريق الأسماك الصغيرة.

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وهذا ما فعتله الفتاة بالضبط، إلا أن الأمر انقلب رأسا على عقب، حيث أدى تلوث المياه بالطفيليات الى إصابتها بنوع جديد من الإلتهاب والذي لم تتمكن مناعتها ومعها التدخل الطبي من إيقافه.

وبعد عامين من الإصابة تقرر بتر إصبع قدمها الذي انتقل إليه العدوى، ولكن العدوى انتشرت في بقية الأصابع ليتم بتر اصابع قدمها اليمنى على التوالي خلال 5 سنوات. وأكدت الفتاة بحسب ما ذكره الموقع، انه عند استخدامها "سبا الأسماك"، قرر الأطباء بتر أحد أصابع قدمها اليمنى، ولكن عادت الحمى مجددًا واضطرت إلى بتر جميع اصابع قدمها الباقية.

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