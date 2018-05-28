التحدي الأول من نوعه.. 3 فتيات يمشين على الحبل بالكعب العالي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

اجتمعت كل من "ميمي جوسدون" الفرنسية، ,"ميا نوبل" الكندية، و "فيث ديكي" من الولايات المتحدة، في تحدd المشي على الحبل (Slacklining) بالكعب العالي، على ارتفاع 1300 متر بين جبلين في تشانغجياجيه في الصين.

وجرى التحدي الأول من نوعه بمحاولة النساء الثلاث عبور الحبل الذي يبلغ عرضه 25 مليمتر، وطوله 70 مترا، مرتدين حذاءً بكعب يبلغ طوله 5 سنتميترات، دون استخدام أجهزة موازنة، وتملك كل واحدة منهن ثلاث فرص للمحاولة.

وفازت ميا نوبل بالتحدي، حيث قطعت الحبل في 22 دقيقة و36 ثانية، من المحاولة الأولى غير متأثرة بأرجحة الرياح والرذاذ، بينما نجحت ميمي جسدون في محاولتها الثانية، بقطع المسافة في 9 دقائق و24 ثانية، أما فايث ديكني ففشلت في محاولاتها الـ 3 من عبور الحبل الرفيع.

يذكر أن التحدي كان جزءاً من حدث للمشي على الحبل في تشانغجياجيه، الذي امتد من الجمعة إلى الأحد، حيث أقامت فرقة فرنسية حفلة في سماء الصين مع فنانين يسيرون على الحبل المشدود في الهواء.

مصدر الصور: WWW.NEWS.CN

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