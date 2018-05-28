طفل عمره 7 سنوات.. أنقذ أمه من "الإغتصاب"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

نجح طفل بطل عمره سبع سنوات في حماية والدته من الاغتصاب في ولاية "بادن فورتيمبيرغ" الألمانية. وحاول الطفل تشتيت ذهن الجاني لبعض الوقت حتى لاحظ شخص آخر الهجوم وساعد الأم وابنها على التغلب على المهاجم الذي فر من المكان مذعورا، وفق موقع "boards.4chan"..

في التفاصيل، هاجم المغتصب (39 عاما) امرأة (44 عاما)، وأسقطها على الأرض في حديقة "لاينباخ بارك" في مدينة "هايلبرون" جنوب غرب ألمانيا. وحاول المتهم سحبها بالقوة لاغتصابها، وهو ما دفع ابن الضحية لضرب المهاجم بلعبة "اسكوتر"، وأثناه على جرمه، حتى لاحظ شخص آخر الهجوم، وساعد الأم وابنها على التغلب على المهاجم الذي هرب من المكان، وفقا للشرطة..

وبعد محاولة الاغتصاب التي جرت فصولها بحديقة "لاينباخ بارك"، استطاعت الشرطة القبض على المشتبه به، الذي حاول في وقت سابق التحرش بامرأة أخرى نجحت في الهروب منه، وأصدر قاض مختص مذكرة لحجز المشتبه به الذي يقبع حاليا في الحجز على ذمة التحقيق، ولم تذكر الشرطة فيما إذا كان المشتبه به قد هاجم نساء أخريات في المنطقة أم لا..

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