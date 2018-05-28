"موعدنا شباب" برنامج رمضاني يحاكي واقع الشباب

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

ضمن برامج تلفزيون الآن في شهر رمضان المبارك، انطلق برنامج "موعدنا شباب" ليقدم مواضيع منوعه عن الصحة والجمال والتكنولوجيا، وايضا مواضيع رمضانية ونقاش بين المذيعين بطريقة جديدة وغير تقليدية.

يخاطب البرنامج فئة الشباب ويطرح مواضيعهم التي تطرح على مواقع التواصل الإجتماعي، ويتضمن عدة فقرات، ستعرفنا عليها أكثر ضيفي في الاستوديو الزميلة ريم مبيض إحدى مقدمات البرنامج..

هلا فيكي ريم بلبداة خلينا نشوف شوي من البرنامج ومنرج لنحكي عنو اكتر.

1- برنامج موعدنا شباب احكيلنا اكتر عن البرنامج، فقراتو و الهدف منو..

2- اهمية التركيز على النواحي الشبابية من خلال مقدمينو يلي هنن شباب او الفئة المستهدفة كذلك

3- على شو عم تتركز الاهتمامات و المواضيع

4- من ناحية التفاعل مع الناس، كيف عم يكون؟

ريم مبيض مذيعة في برنامج موعدنا شباب