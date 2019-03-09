علماء "يزحفون" إلى كهفٍ أثري مُقفل من حضارة المايا (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام علماء الآثار بإعادة اكتشاف كهف بالامكو - إله اليغور"، أسفل مدينة تشيتشن إيتزا الأثرية في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، وعثروا على مئات القطع الأثرية وخاصة أوان لحرق البخور والأضحية التي تشير إلى طقوس دينية في الحقبة ما قبل الهسبانية.

ووفقاً للبيان الصادر عن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك (INAH)، فإنّ "هذا الكهف يتضمن أكثر من 150 قطعة أثرية، بما في ذلك مزهريات ولوحات فنية زخرفية". وتعني كلمة بالامكو بلغة المايا القديمة "إله اليغور"، في إشارة إلى تقديس شعوب المايا لهذا الحيوان.

وتبعاً للمتخصصين، فإنّ هذا الكهف تمّ اكتشافه في العام 1966 من قبل مجموعة من الفلاحين، لكنه ما لبث أن أُغلق على الفور، وفقا لتصريحات عالم الآثار فيكتور سيغوفيا بينتو، الذي كتب تقريراً عن الاكتشاف".

وخلال العام الماضي، زحف علماء الآثار لساعات في شبكة من الأنفاق أسفل مدينة تشيتشن إيتزا، للوصول إلى مدخل الكهف المقفل، بحسب كبير الباحثين غييرمو دي أندا، وهو عالم آثار في المعهد الوطني للإحصاء. ويقول:" هذا الاكتشاف هو الأهم في المنطقة منذ اكتشاف كهف بالامكانش في خمسينيات القرن العشرين". إلى جانب ذلك، فقد أوضح الباحثون أنّ "دراسة الكهوف نفسها يمكن أن تسفر أيضاً عن تفاصيل دقيقة تتعلق بطبيعة المناخ خلال بناء تشيتشن إيتزا".

إلى ذلك، فقد عثر الباحثون على بقايا طعام وبذور، وهذا الأمر قد يمهد لاكتشافات كثيرة بحسب دي آندا الذي قال لـ"ناشيونال جيوغرافيك": "يمكن أن يخبرنا هذا الكهف عن بداية مدينة تشيتشن ايتزا وليس فقط عن انهيارها. الآن لدينا كمية كبيرة من المعلومات المتعلقة بالكهف والموجودات التي عثرنا عليه، بما في ذلك المواد العضوية القابلة للاستخدام، التي يمكننا استخدامها لفهم تطور تشيتشن إيتزا".

مصدر الصورة: motherboard

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