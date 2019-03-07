"الأحذية الطائرة".. تحد جديد يجتاح "تويتر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مؤخرا، انتشر فيديو عبر "تيوتر"، لامرأة أميركية تُلقي بحذائها في الهواء، لترى ما إنْ كان سينزل على الأرض بشكل معدول، أم مقلوب.

هذا الفيديو، الذي ما يقارب 200 ألف إعجاب، قد لاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر هاشتاغ، بعنوان "تحدي الأحذية"، ودفع الكثير من الأشخاص الى خوص هذا التحدي.

وكانت البداية من امرأة، تعيش في ميتشيغن، نشرتْ فيديو لنفسها، وهي تختبر ما سيحدث عند إلقائها حذاءَ التزلّج، الخاصّ بها في الهواء، وهل سيسقط على الأرض بوضعه الطبيعيّ، أم بشكل مقلوب، لتكتشف أنّ سقوطه، جاء بشكل طبيعيّ.

وأرفقت تلك المستخدمة الفيديو بتعليق "هل تعلمون أنّ طريقة قذفكم للحذاء في الهواء لا تفرق في شيء لأنّه سيسقط بشكل معدول".

وقد أعيد نشر الفيديو 72 ألف مرّة، كما حصد أكثر من 7 آلاف تعليق، جاء أغلبهم على هيئة مقاطع مصوّرة لمستخدمين يختبرون التحدّي بأنفسهم. وما زاد دهشة الكثيرين منهم، هو أنهم فوجئوا بصحّة كلام المستخدمة الأصلية، وأن الأحذية سقطتْ بهيئتها الطبيعية. في حين أن عدد آخر من المستخدمين سقطتْ أحذيتهم بشكل مقلوب.

مصدر الصور: lebanon24

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