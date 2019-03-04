مبتكر "الدمية مومو": على الأهالي أن يطمئنوا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صن)

كشف الياباني كيسوكي آيزو مبتكر "مومو المرعبة" أن اللعبة قد " ماتت"، مضيفا "لم تعد موجودة، لم أكن أهدف إلى استمراريتها أبدا". كما توجه آيزو الى الأهالي قائلاً "عليكم أن تطمئنوا الآن. مومو ماتت، وهي غير موجودة، ولعنتها ولت".

وكان الياباني قد ابتكر الدمية التي تسمى في الأصل "الطائر الأم" عام 2016، وكشف عنها في معرض فني شارك به في العاصمة طوكيو.

وتجدر الاشارة الى أن "تحدي مومو" انتشر على نحو لافت خلال العام الماضي مستلهما فكرته من اللعبة المخيفة، وتقوم فكرته على دعوة الأطفال إلى القيام بأمور مؤذية بعد تلقيهم لرسائل في تطبيق التراسل الفوري واتساب.

ويجري التحدي من خلال إرسال رسالة عبر واتساب من هاتف يعود إلى "مومو"، الذي يستخدم صورة وجه مرعب في ملفه الشخصي، ويرسل بعد ذلك سلسلة من التحديات والتهديدات تنتهي بالطلب من اللاعب الانتحار.

ويرسل حساب "مومو" صورا عنيفة إلى الضحايا عبر واتساب، ويهددهم إذا رفضوا اتباع أوامر اللعبة.

وكان آيزو قد استوحى الصورة المرعبة، ذات العيون الجاحظة والابتسامة المخيفة، من أفلام الرعب، بهدف إخافة الناس، علما أنها في الأصل لتمثال عار لامرأة نصفها السفلي طائر.

مصدر الصور: elnashra

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