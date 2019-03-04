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هل هذا الكوب بني أو بنفسجي؟.. إليك السر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت مجموعة من الباحثين من جامعة "واغينينغن" الهولندية، إلى استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج كوب يتغير لونه من البنفسجي إلى البني عندما يسقط الضوء عليه، وقد استعان الباحثون بتقنية الجسيمات النانوية للحصول على هذا التأثير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد "أنتج العلماء الكوب من جزيئات الذهب النانوية ثنائية اللون ومزجوها مع البسيترات لإنشاء المادة التي تظهر بألون مختلفة"، مشيرة إلى أنّ "فريق الباحثين استخدم طريقة لإنتاج الجسيمات النانوية الذهبية لصنع أجسام أكبر وبخصائص ثنائية اللون، وأدمجوها مع مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد، لصناعة حبر يمكن استخدامه لطباعة الأشياء بألوان زاهية".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الباحثين استهلموا التصميم من كأس ليكروغوس الذي يبلغ من العمر 1600 عام، وهو وعاء مصنوع من الزجاج مزدوج اللون في القرن الرابع، يظهر شفافاً وأحمر اللون عند النظر إليه من الأمام، ومظلماً وأخضر اللون عند النظر إليه من الخلف".

مصدر الصورة: dailymail

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