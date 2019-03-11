فيديو يوثق معركة بين مظلي وكنغر في أستراليا.. ماذا حدث؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (thesun)

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية أنّ "المظلي الأسترالي جوناثان بيشوب، تعرّض لهجوم من حيواني كنغر، بعدما حطّ بمظلته في منتزه نامجدي الوطني على تخوم العاصمة الاسترالية كانبيرا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ "بيشوب (35 عاماً) كان حلق فوق منطقة وادي أورورال لمدى ساعتين، وكان يضع كاميرا على رأسه وثقت لحظة هبوطه بالمظلة. وبمجرد ملامسة رجليه الأرض، شاهد بيشوب حيواني كنغر يتقدمان نحو بشكلٍ سريع".

ووفقاً لـ"ذي صن"، فإنّ "بيشوب اعتقد للوهلة الأولى أنّ الحيوانين سيكونان لطيفان معه، لكنّه فوجئ بلكمة تقليدية من الكنغر قبل أن يتراجع إثر اللكمة الثانية. وعندها، حاول بيشوب الدفاع عن نفسه، لكنّ لم يتمكن من مجاراة الكنغر المهاجم نظراً لأنه كان مقيداً بالمظلة".

وإثر تلك الحادثة، بدأ بيشوب يشتم الكنغر وقد بدا متألماً لكنه لم يصب بأي أذى، في حين غادر الأخير بعيداً للإنضمام إلى رفيقه.

(the sun)

(the sun)

(the sun)

مصدر الصورة: Pngtree

للمزيد:

نمرٌ أسود يباغت امرأة بحديقة حيوان.. والسبب "سيلفي"!