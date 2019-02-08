سيدة عاشت مع والدتها المتوفاة لـ3 سنوات.. والسبب مفاجئ!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر راتب التقاعد أمراً أساسياً وفي غاية الأهمية لكبار السن، حيث يعتبر ضمانتهم الأولى بعد انتهاء مدة خدمة عملهم الفعلية.

وفعلياً، فإنّ هذا الراتب يبقى مستمراً طالما صاحبه على قيد الحياة، وعند وفاته فإنّه سيتوقف تلقائياً. الأمر هذا حصل في التشيك، حيثُ توفيت سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً. غير أنّ المفاجأة كانت في أنّ هذه السيدة لم تدفن إلّا بعد 3 سنوات، إذ أبقتها ابنتها البالغة من العمر 61 عاماً في المنزل طوال هذه المدة.

ووفقاً لصحيفة "مالدا فرونتا دنيس" التشيكية، فإنّ "الإبنة ظلت تعيش إلى جانب والدتها المتوفاة حتى فارقت الحياة هي أيضاً".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "السلطات المحلية عثرت على الجثتين بدون حياة وكانت من بينهما جثة الوالدة التي تمّ تحنيطها"، مشيرة إلى أنّ "سبب وفاة السيدتين كان طبيعياً".

واعتبرت وسائل الإعلام التشيكية أنّ "ما قامت به الإبنة كان بهدف الاستفادة من راتب تقاعد والدتها".

مصدر الصورة: liputan6

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