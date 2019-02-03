ما الشيء الذي تفتخر به؟ سؤال على فيسبوك يلقى تفاعلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام أصبح هاشتاغ #شيء_تفتخر_بيه فعالاً في مناطق واسعة من العالم العربي ، فأحبت مذيعة أخبار الآن فرح ياسمين استفتاء آراء متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك عبر بث مباشر، لترى ما الشيء الذي يفتخر فيه المتابعون .

البث المباشر لقي تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين ، فتجاوزت عدد المشاهدات 42 ألف مشاهدة ، وحصد أكثر من 820 إعجاب ،كما تمت مشاركته أكثر من 50 مرة، وعلق عليه أكثر من 1800 متابع .

Mohamed Hosny Bikoo قال بأنه يفتخر بوالده وعلق معنا "افتخر لما سيرت ابي تأتي في اي مكان برفع راس للاعلى "

أما Hassani Djaafar من الجزائر فعلق " افتخر ان جزائري امازيغي. ومسلم. وتحيا لي كول سكن. تامزغا يعني المغرب الكبير.

بينما Thaier Alobedy من العراق فعلق " افتخر بديني دين الاسلام وافتخر بأني عربي عراقي امتي امة محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين"

وحيدر من العراق Haider Al Carbllae علق قائلاِ " افتخر لاني جندي ودافعت عن بلدي وربي يحفظج ورده"

وبطرافة علق Ahcene Zerrouk من الجزائر وقال " افتخر بفشلي وسوء تخطيطي ، فلولا ذالك لما ذقت طعم النجاح"

أما طوق الياسمين فعلقت " افتخر بولدي لان قدرت ان اوصلهم لاحسن المراتب واني فخوره بيهم"

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