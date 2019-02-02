هدية "عيد الحب".. حجر بشكل قلب من نيزك فضائي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال عيد الحب الذي يحتفل به العالم يوم 14 شباط/فبراير من كلّ عام، يتبادل الحبيبان الهدايا فيما بينهما. وعادة ما تكون هذه الهدايا ورود وشوكولا، إذ تعتبر من أفضل الهدايا في هذا العيد، في حين أنّ هناك خيارات أخرى متنوعة وغريبة.

غيرَ أن ما لم يتوقعه أحد، هو بروز هدية جديدة يمكن تقديمها في هذا اليوم، وهي عبارة عن حجر نيزكي على شكل قلب. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من المقرر عرض هذا الحجر في دار المزادات الشهيرة "كريستي" في لندن، بين 6 و 14 شباط/فبراير، موضحة أنّ "كريستي ستبيع الحجر بسعر يتراوح ما بين 300 و 500 ألف دولار".

ولفتت "ديلي ميل" إلى أنّ "هذا الحجر نشأ من النيزك الذي ضرب كوكب الأرض في 12 شباط/فبراير عام 1957، وذلك خلال إحدى أكبر زخات الشهب التي ضربت الأرض عبر العصور".

ويعود تاريخ هذا النيزك إلى ما قبل 320 مليون سنة، ومع دخوله الغلاف الجوي للأرض، أدى ذلك إلى تكوّن كرة نارية أكثر إشراقاً من الشمس، نتج عنها إرسال موجات صادمة فوق جبال سيخوت-ألين في سيبيريا.

(London)

مصدر الصورة: Kenh14

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